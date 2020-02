Campidoglio: a San Valentino è amore con ‘Mic in love’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Incontri clandestini e giochi di seduzione, amori celebri e coppie mitologiche, storie di zitelle e innamorati celesti. Sono soltanto alcune delle proposte per MIC IN LOVE, il programma di nove appuntamenti all’insegna dell’ “AMOR/ROMA” nei musei, nei monumenti e lungo le vie della citta’ venerdi’ 14 febbraio, il giorno di San Valentino. L’iniziativa e’ promossa da Roma Capitale- Assessorato alla Crescita culturale- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del programma educativo “Patrimonio in Comune. Conoscere e’ partecipare”. L’evento offre a cittadini e turisti, innamorati e non solo, l’occasione di partecipare il 14 febbraio a “visite-racconto” alla scoperta di personaggi, episodi, aneddoti della storia della citta’, senza trascurare il cielo e le ... romadailynews

romadailynews : Campidoglio: a San Valentino è amore con ‘Mic in love’: #Roma – Incontri clandestini e… - CasilinaNews : Accordo Campidoglio-Ospedale S. Giovanni per realizzazione centro di accoglienza per senza fissa dimora dimessi -