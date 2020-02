Birds Of Prey | Ewan McGregor sui problemi di Black Mask (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il villain che interpreta Ewan McGregor in Birds of Prey non è certo una persona facile. Ecco cosa ci racconta l’attore del suo cattivo La pellicola, lo ricordiamo, è arrivata nelle nostre sale cinematografiche ed era attesissima. Si tratta del secondo “take” di Margot Robbie nei panni dell’anti-eroina Harley Quinn. Ma ogni eroe deve affrontare … L'articolo Birds Of Prey Ewan McGregor sui problemi di Black Mask proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cineblogit : Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, recensione, Margot Robbie merita di meglio - cinemaniaco_fb : ?????????????? Birds of Prey: ecco la scena dopo i titoli di coda! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Birds of Prey: da Harley Quinn una dura mazzata nelle parti basse -