Automobilismo: il calendario 2020 delle gare sportive in programma in Campania (Di venerdì 7 febbraio 2020) Automobilismo: Aci Campania ha reso noto il calendario completo delle gare sportive in programma nel 2020. Ecco tutte le gare. L’ACI Campania – la Federazione sportiva automobilistica riconosciuta dal CONI – rende noto il calendario delle gare motoristiche che si svolgono quest’anno nella regione. In particolare, sono iscritte a calendario 55 corse di cui 5 sono di Formula Challenge, una di Rally, una di Regolarità Auto Storiche, 13 di Slalom, 10 di Trial 4×4 e 25 di Karting, con in evidenza la prova del Campionato europeo di Karting assegnata dalla FIA al Circuito Internazionale Napoli di Sarno in programma dal 14 al 17 maggio. Ecco, nel dettaglio tutti gli appuntamenti: FORMULA CHALLENGE 07/03 – 08/03 32° NAPOLI CHALLENGE-SARNO SA; 26/04 – 26/04 1° F. CH. MEDAGLIA D’ORO SUD MOTOR EXPO-ARIANO IRPINO AV; 02/08 – 02/08 4° F. CH. ... 2anews

