VIDEO Jannik Sinner gioca a tennis con Fiorello: show a Bordighera, l’azzurro si diverte con l’artista (Di giovedì 6 febbraio 2020) Jannik Sinner ha avuto un eccellente sparring partner durante gli allenamenti di oggi presso il Piatti tennis Center di Bordighera. L’altoatesino ha infatti giocato con Rosario Fiorello, il celeberrimo artista attualmente impegnato al Festival di Sanremo accanto al conduttore Amadeus. Il 18enne, numero 78 del ranking ATP, si è divertito insieme al comico siciliano che ha avuto modo di sfoggiare tutta la sua verde con i presenti: “Adesso che mi avete fatto stancare per lui sarà tutto più facile”. Fiorello ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo al promettente azzurro, vincitore delle Next Gen ATP Finals nel 2019 ma incappato in un inizio di stagione poco brillante: “Jannik è un vincente, si capisce immediatamente. Pur giocando contro di me ha messo in campo lo spirito dell’agonista“. Dopo questo breve siparietto nella località ligure ... oasport

