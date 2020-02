Ultimi sondaggi elettorali, SWG: percentuali dei partiti oggi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ultimi sondaggi elettorali, la rilevazione SWG di oggi fotografa uno scenario politico che si sta polarizzando. La Lega, dopo il lieve calo di intenzioni di voto dopo le regionali in Emilia-Romagna e Calabria, torna a crescere. Il Pd conferma la tendenza in ripresa dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle nonostante un lieve recupero resta più che dimezzato rispetto alle politiche del 2018. Insomma, senza considerare la possibile ulteriore contrazione del M5S con la nascita del nuovo movimento Paragone-Di Battista, la sfida per il prossimo futuro, se si votasse entro il 2020, sarebbe una faccenda per due sole forze politiche, Lega e Pd. >> Paragone-Di Battista: il movimento anti-sistema vale il 17% percentuali dei partiti oggi Queste le intenzioni di voto per i partiti se si votasse oggi, come da sondaggio SWG realizzato il 3 febbraio e diffuso oggi sul sito ufficiale dei ... urbanpost

