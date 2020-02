Trump fa filotto. E il voto di impeachment diventa un boomerang per i democratici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Game over. L’impeachment è sfumato, ammesso che sia mai stato qualcosa più di un pio desiderio democratico: il voto del Senato di ieri sera è una pietra tombale. E il boomerang, che come molti avevamo visto partire, è arrivato abbattendo i democratici già tramortiti dai caucuses nello Iowa, dove 72 ore dopo si stanno ancora contando i voti – una partenza delle primarie disastrosa, come immagine per il partito e come risultati per l’establishment del partito. Assolto: per il Senato degli Stati Uniti, Donald Trump non ha abusato del proprio potere quando bloccò aiuti militari all’Ucraina per 391 milioni di dollari, pretendendo che prima Kiev aprisse un’inchiesta contro suoi rivali politici, e non ha ostacolato la giustizia, quando impedì a testi chiave di presentarsi a testimoniare nell’inchiesta contro di lui. Nel giro di tre giorni, il magnate e showman inanella un filotto di ... ilfattoquotidiano

