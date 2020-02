Tempesta "Ciara" in arrivo: meteo europeo sconvolto (Di giovedì 6 febbraio 2020) PREVISIONI meteo: l'Europa occidentale sta per essere investita da una serie di profonde depressioni atlantiche. Il servizio meteorologico britannico ha lanciato l'allarme per l'arrivo della prima di queste, la Tempesta denominata "Ciara", che dovrebbe investire la Gran Bretagna nei prossimi giorni. Le mappe elaborate dal servizio meteo europeo mostrano l'arrivo di una profonda depressione con un minimo barico di 954 hPa sulla Scozia previsto per la giornata di domenica 9 febbraio. L'arrivo di questo minimo depressionario sarà accompagnato da fortissimi venti sud-occidentali che raggiungeranno punte di 170 km orari sulle coste dell'Irlanda e della Scozia. La zona di bassa pressione sposterà poi il suo centro tra la Danimarca e la Norvegia, ed intensi venti di origine atlantica provocheranno un'ondata di caldo con temperature al di sopra della ... meteogiornale

