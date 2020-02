Scaricano alcol vicino a una rete idrica: dai rubinetti di 18 case scorre birra e vodka (Di giovedì 6 febbraio 2020) Per alcuni potrebbe essere quasi un sogno: aprire il rubinetto dell’acqua e veder uscire dell’alcool. Sebbene sembri la trama di un film, lunedì scorso è diventata realtà per i residenti di un condominio nella città di Chalakudy, nel Kerala, stato dell’India meridionale.L’indagine, partita dopo la denuncia degli inquilini dello stabile, ha rilevato che circa 6mila litri tra birra e spiriti vari siano stati smaltiti in una fossa posta accanto al pozzo di acqua corrente che rifornisce il palazzo. Il muro di terra che li separava si è dissolto a causa dell’azione corrosiva dell’alcool, facendolo confluire nel sistema idrico. Secondo il sito The News Minute sono stati rovinati quasi 20mila litri di acqua dolce, lasciando i residenti senza acqua dolce per quasi 24 ore.Joshy Malliyekkal, il proprietario ... huffingtonpost

