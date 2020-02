Sanremo 2020, Diletta Leotta risponde alle critiche sul suo monologo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, la risposta di Diletta Leotta alle critiche sul suo monologo Anche se gli ascolti della seconda serata di Sanremo sono stati un successo, è difficile dimenticare l’exploit della prima serata con i due monologhi, quello di Rula Jebreal e quello di Diletta Leotta, che hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori. Dopo il debutto da co-conduttrice, Diletta Leotta ha dovuto rispondere a chi ha criticato il suo monologo sulla bellezza e il tempo che passa. Tra le più dure c’è Nunzia De Girolamo che durante la Vita in Diretta aveva detto: “Io ho trovato banale e ipocrita quel discorso e la bellezza non cade addosso sempre. A volte è determinata da tante cose e noi non possiamo pensare che un monologo a Sanremo in un momento importante, con quella parte importante di Rula… Sinceramente mi ha profondamente deluso”. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL ... tpi

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -