Roma, massacra la moglie dentro il suo bar. Salvata da un passante: “Denunciate subito” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un cinquantenne ha massacrato di botte la compagna in un bar di Montesacro, i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere per maltrattamenti e lesioni personali. La donna è finita in ospedale un trauma cranico-facciale, escoriazioni ed ematomi multipli . L'appello dei carabinieri: "Denunciate subito". fanpage

Affaritaliani : Massacra la compagna di botte, poi la minaccia con un coltello alla gola - Affaritaliani : Massacra la compagna di botte, poi la minaccia con un coltello: il video - roma_barilla : Gente che massacra #Zeman perché ha osato mettere in discussione DDR “Quando faccio l’appello ci sono più giocator… -