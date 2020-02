Regeni, la procura di Roma in commissione: “Rimane un mistero la mancata collaborazione della professoressa di Giulio a Cambridge” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra i tanti misteri rimasti insoluti sulla morte di Giulio Regeni, uno in particolare non riescono a spiegarsi i magistrati della procura di Roma: il silenzio della professoressa di Cambridge che seguiva il giovane italiano nella sua ricerca. “Rimane per noi un mistero l’atteggiamento della tutor di Giulio a Cambridge, la professoressa Maha Abdel Rahman che non ha mai collaborato con le indagini e non ha più risposto dopo il primo contatto formale“, hanno detto i pm Michele Prestipino e Sergio Colaiocco, auditi dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Regeni. “D’altra parte dobbiamo ribadire la riuscita collaborazione con le autorità del Cambridgeshire e con quelle inglesi nel loro complesso”, hanno aggiunto i due magistrati, auditi per la seconda volta in due mesi dall’organo parlamentare, presieduto da Erasmo ... ilfattoquotidiano

