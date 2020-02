Previsioni Meteo a lungo termine, nuova breve ondata di freddo a San Valentino? L’ultima ipotesi dei modelli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Previsioni Meteo – E’ da un paio di giorni circa che i maggiori modelli matematici mondiali stanno proponendo, nelle loro simulazioni, uno strappo subpolare verso il Mediterraneo centrale e l’Italia sul finire della settimana prossima, strappo che porterebbe per 48/60 ore circa un’altra fase di tipo invernale. L’ ipotesi, peraltro già considerata qualche giorno fa, contemplerebbe l’azione di un nucleo di aria fredda subpolare che dal Nord Atlantico si porterebbe via via verso il Mare del Nord e da lì, poi, tenterebbe un’incursione meridiana fin sui settori centrali del Mediterraneo. Un’azione un po’ ambiziosa da parte del nucleo subpolare, stante un flusso zonale abbastanza teso e un’Alta pressione subtropicale a fare buona guardia del settore mediterraneo. Tuttavia, un veloce trasferimento di vorticità positive dal settore ... meteoweb.eu

3BMeteo : Si allontana il fronte freddo e rimonta l'alta pressione. Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow - MGraziaFasc : RT @TgrRai: Vento e gelo al Centro Sud. Scuole chiuse in Comuni della Campania. A Roma interventi per alberi caduti e rami pericolanti. La… - FerroAlessandro : L'#altapressione si riprende la scena: il gelo #artico è già un ricordo. Almeno una settimana di bel tempo, poi si… -