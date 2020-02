Pattinaggio di figura, Hubbell-Donohue si impongono di misura nella rhythm dance ai Four Continents, Chock-Bates a un passo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Partono con il botto i Four Continents 2020, importantissimo trofeo internazionale di Pattinaggio a figura quest’anno in scena presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud). nella gara inaugurale infatti, la rhythm dance della danza sul ghiaccio, Madison Hubbell-Zachary Donohue si sono imposti di misura sulla concorrenza grazie a una leggerissima superiorità sotto il profilo tecnico, snocciolando elementi di qualità valutati con un grado di esecuzione elevato. Nello specifico i danzatori allenati da Marie France Dubreuil e Patrick Lauzon hanno fatto il pieno nella sequenza di passi sulla midline (livello 3) e in quella di twizzles, chiamata di livello 4 come il pattern di Finnstep e il sollevamento stazionario. Di livello 3 invece il relativo pattern type. Grazie alla prestazione ampiamente positiva gli statunitensi hanno registrato ll nuovo primato personale di ... oasport

kleristonkolive : ?? maracozzolino: e anche i campionati nazionali giapponesi di pattinaggio di figura sono passati… forse fino a febb… - shyunkyun : no vi prego non me la potete cancellare è la prima seria tv sul pattinaggio di figura che non parla dei soliti clic… - worriedmoon94 : Per una volta che non guardo qualcosa a tema pattinaggio di figura, ecco che il web ne va pazzo. Ovvio. -