Napoli, “Alto impatto” dei Carabinieri: controlli a tappeto, arresti e sequestri (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Operazione straordinaria del Comando Provinciale di Napoli tra le strade della città partenopea e in quelle del comune flegreo. 807 le persone identificate, 336 i veicoli controllati. Oltre i 70mila euro le sanzioni applicate per violazioni al codice della strada: molte di queste per mancanza di copertura assicurativa, guida senza casco e con cellulare. A Soccavo, i militari della stazione di Pianura hanno rinvenuto 2 pistole in un’aiuola di Via Palazziello: una Beretta 92FS calibro 9×21 con matricola abrasa e una Smith & Wesson cal. 38 a tamburo con matricola abrasa. L’impugnatura delle armi era fasciata con nastro adesivo, probabilmente per garantire una più rapida eliminazione delle impronte digitali. Sequestrate, saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano collegate a fatti di sangue. Nel rione ... anteprima24

ciropellegrino : #Napoli. In memoria di #KobeBryant un campo di #basket coi murales di #Jorit e l'aiuto di tutti i napoletani . È a… - titty_napoli : RT @_paolaboh: Io esco pazza. Uno a caso su twitter diventato famoso sparando boiate di mercato, vi elenca i mille problemi che (dall’alto… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Alto impatto dei carabinieri tra Napoli e Pozzuoli, arresti e sequestri -