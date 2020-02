Masterchef 9: Luciano, qui non si ride più (Di venerdì 7 febbraio 2020) Masterchef 9 - Luciano In ogni Masterclass ci sono aspiranti chef a prima vista innocui, che in realtà si rivelano poi molto pericolosi, almeno per i propri concorrenti. Con i loro volti simpatici e l’atteggiamento bonario, che quasi sembra spingerli all’inizio a bordo gara, imparano ad essere insidiosi oppure, più semplicemente, tirano fuori col tempo la loro vera natura e l’immancabile competitività. E nella nuova edizione di Masterchef il principe indiscusso del genere è il geometra cinquantaduenne Luciano. Masterchef 9, ottava puntata: eliminate Mylenis e Giada Il papà siciliano alle selezioni sembrava essere capitato di lì per caso, quasi per togliersi uno sfizio, non per un nuovo progetto di vita. Macché. Una volta ammesso nel programma, tradendo quel suo atteggiamento ruspante e un po’ caciarone, il vulcanico Luciano ha iniziato a realizzare piatti ... davidemaggio

