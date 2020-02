Lupi vandalizzati, la de Majo proroga l’opera in Piazza Municipio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Era stata vandalizzata a fine gennaio scorso l’installazione “Wolves coming” realizzata dall’artista cinese Liu Ruowang, composta da 100 Lupi e in mostra a Piazza Municipio. Pesanti quasi trecento chili, alcune sculture erano state spostate da dove collocate originariamente cioè rivolte tutte verso un “cacciatore”; qualcuna era stata girata oppure avvicinata alle altre formando una fila, rovinando il senso complessivo dell’opera d’arte, cioè un’allegoria della ribellione della natura contro le devastazioni dell’uomo. Una era anche stata imbrattata con vernice. L’installazione, in Piazza Municipio dal 14 novembre scorso, è stata accolta positivamente da parte della cittadinanza portando il Comune a prorogarne la durata fino al 31 Maggio 2020. L’annuncio è arrivato dall’Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo: “Sono ... anteprima24

