LIVE Paolini/Trevisan-Gorlast/Saar 6-3 5-2, Italia Estonia 1-1 Fed Cup 2020: le azzurre servono per il match! (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Scappa il rovescio a Trevisan, che non chiude come dovrebbe precedentemente con lo smash. GAME Estonia E Italia CHE, AVANTI 5-2 NEL SECONDO SET, ANDRA’ A SERVIRE PER IL MATCH! 40-30 CHE RISPOSTA DI Trevisan! Dritto lungolinea devastante. 40-15 Brava ancora Gorlats a farsi trovar pronta a rete, dritto però troppo centrale di Paolini. 30-15 Bene Gorlats a rete sul dritto non irresistibile di Paolini da fondo. 15-15 Bravissima Trevisan a chiudere con il dritto nello scambio ravvicinato a rete. 15-0 Dritto in rete di Trevisan in risposta. E PORTIAMO A CASA ANCHE QUESTO GAME!!! 5-1 NEL SECONDO SET PER L’Italia! Saar SERVIRA’ PER RIMANERE NEL MATCH 40-30 Out la risposta di Saar, che concede un vero e proprio regalo all’Italia. 30-30 Splendida Paolini! Dritto incrociato, accorgendosi che Gorlats si sposta al centro ... oasport

