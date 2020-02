Le donne vittima di violenza spesso non sanno dove andare (Di giovedì 6 febbraio 2020) "Le disponibilità di accoglienza per le donne che fuggono da situazioni familiari di violenza sono assolutamente poche rispetto alle reali esigenze. Sono davvero irrisorie. Io stessa mi sono dovuta attivare, a volte anche di notte, con carabinieri e polizia perché venisse trovato al più presto un alloggio, una qualunque sistemazione che accogliesse queste donne, spesso anche con bambini piccoli al seguito, in cerca di aiuto. Il numero delle cosiddette Case rifugio in Italia è davvero insufficiente". Lo spiega all'AGI Maria Monteleone, il magistrato coordinatore del 'pool' antiviolenza della procura di Roma che da anni persegue i reati contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori ed i soggetti vulnerabili. I numeri di un fenomeno in crescita I procedimenti aperti per maltrattamenti in casa - stando ai numeri contenuti nella relazione della procura generale ... agi

