Il paradosso di una commissione sulla tregua inesistente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si è riunita nella giornata di lunedì per la prima volta la commissione militare libica composta con il formato cosiddetto “5+5”. Si tratta di un organismo previsto in uno dei 52 punti del documento finale della conferenza di Berlino, formato da cinque personalità designate dal premier Fayez al Sarraj e cinque invece nominate dal generale Khalifa Haftar. La prima riunione a Ginevra Quando lo scorso 28 gennaio era stata diffusa la notizia dello slittamento della prima riunione della commissione, l’impressione negli ambienti diplomatici è stata quella di trovarsi dinnanzi ad un ennesimo fallimento. L’incontro era infatti saltato non per problemi logistici od aspetti tecnici, bensì perché né a Tripoli e né a Bengasi, dove ha sede il quartier generale del Libyan National Army di Haftar, era saltato fuori un accordo sui nomi da inviare a Ginevra. Nella città svizzera, ... it.insideover

GiuseppeP1972 : RT @BelpietroTweet: L'ex capo politico del Movimento invita i cittadini a mobilitarsi il 15 febbraio per opporsi «alla restaurazione voluta… - Federicobarald3 : RT @BelpietroTweet: L'ex capo politico del Movimento invita i cittadini a mobilitarsi il 15 febbraio per opporsi «alla restaurazione voluta… - MaxMiglietta2 : RT @BelpietroTweet: L'ex capo politico del Movimento invita i cittadini a mobilitarsi il 15 febbraio per opporsi «alla restaurazione voluta… -