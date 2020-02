I Ricchi e Poveri, reunion a Sanremo. Fans delusi, ecco perché (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da settimane si parla dell’attesissima reunion dei Ricchi e Poveri che, sul palco dell’Ariston, si sarebbero ritrovati nella loro formazione originaria, quella del 1967. Un vero e proprio miracolo a cui in pochissimi credevano. Lo stesso Amadeus, nella serata di ieri, ha tenuto a precisare che le trattative con il gruppo sono iniziate a dicembre. I Ricchi e Poveri, dall’esordio all’uscita di scena di Marina I Ricchi e Poveri era un gruppo formato inizialmente da due voci femminili e due maschili. Franco Gatti, Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena. Il quartetto si ruppe, poi, nel 1981 a seguito di una lite che i Fans ricorderanno bene e di cui tutti i componenti portarono il segno per decenni. In quell’occasione a lasciare per sempre il gruppo fu una delle due voci femminili, quella di Marina Occhiena. I Ricchi e Poveri sul palco del Festival di ... kontrokultura

trash_italiano : RICCHI E POVERI ALL'EUROVISION E ANCHE SAN MARINO CI DÀ 12 PUNTI. #Sanremo2020 - VittorioSgarbi : #sanremo2020 Grazie ai “Ricchi e poveri” per aver riconciliato Sanremo con la Musica. @stampasgarbi @SanremoRai @iricchiepoveri - iricchiepoveri : Manca pochissimo! Tutti sintonizzati su @RaiUno per non perdervi i Ricchi e Poveri, super ospiti a @SanremoRai!… -