Fuorigrotta: A volto coperto e pistola in pugno rapinano un supermarket a Soccavo. I NOMI (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fuorigrotta: Due uomini in scooter con passamontagna e pistola in pugno rapinano un supermercato a Soccavo. Bloccati e arrestati dalla polizia. Ieri sera due uomini a bordo di uno scooter, con il volto travisato da passamontagna e scaldacollo e impugnando una pistola, hanno rapinato un supermercato di via Montevergine a Soccavo facendosi consegnare l’incasso di 535 euro. Poco dopo i due si sono recati presso il commissariato San Paolo e, mentre uno di essi entrava negli uffici perché sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., l’altro, a bordo dello scooter, notata la presenza degli agenti, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce disfacendosi di un passamontagna. I poliziotti, avendo ricevuto dalla sala operativa la segnalazione della rapina e le descrizioni degli autori, hanno controllato l’uomo all’interno del commissariato trovandolo in possesso ... 2anews

