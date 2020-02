Francesco Gabbani: è Giulia la nuova fidanzata del big di Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Uno dei big in gara che ieri ha sfornato una performance stratosferica è senza ombra di dubbio Francesco Gabbani, risultato primo in classifica nella graduatoria generale mostrata da Amadeus a fine serata. Lui è stato legato sentimentalmente per tanti anni con la tatuatrice Dalila, con la quale ha anche convissuto nella città di Carrara. In un’intervista rilasciata a ‘Today’, l’artista che ha portato in gara il brano ‘Viceversa’ ha confessato di non essere più fidanzato con lei. Infatti, la canzone proposta alla kermesse musicale più importante d’Italia è dedicata alla sua nuova dolce metà, che si chiama Giulia. Francesco non ha voluto aggiungere molti dettagli sulla donna, anche se molto probabilmente si tratta di una persona non nota al mondo dello spettacolo. Il vincitore di ‘Sanremo Giovani’ con ‘Amen’ e del Festival ... caffeinamagazine

