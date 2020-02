Flavia, da vittima di bullismo a simbolo: “Tornavo a casa con i lividi, adesso parlo ai giovani” (Di giovedì 6 febbraio 2020) . bullismo, storia di Flavia Rizza: “Tornavo con i lividi, ora parlo ai giovani” “Fai schifo, sei inutile, puzzi, occupi spazio. Devi morire. E tornavo a casa con i lividi. Tutto questo me lo porto dentro, ma si può vincere: tutti possono farcela”. Parla agli studenti da un palco del liceo cinematografico Rossellini di Roma Flavia Rizza. Ventuno anni, vittima di bullismo dalle elementari alle medie, oggi blogger e testimonial della polizia postale per una campagna contro le violenze online e offline. Il suo coraggio ammutolisce i giovani in sala e i suoi occhi grandi parlano delle molte battaglie che ha dovuto affrontare. Flavia studia teatro e sogna di fare l’attrice (“In cinque anni ho promesso a mia mamma che sarò a Venezia!”, dice sorridendo). Recitare l’ha aiutata a capire la sua storia e a calarsi addirittura nei panni di chi ... tpi

