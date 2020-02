Festival di Sanremo 2020, Elodie a FqMagazine: “Non ho paura del giudizio” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo il debutto tra i Big al Festival di Sanremo nel 2017 con “Tutta colpa mia”, Elodie torna con una consapevolezza totalmente diversa. “Andromeda” scritta dal vincitore dello scorso anno Mahmood con Dardust, rappresenta chi è la cantante oggi. Il brano è tra le 16 tracce contenuta nel disco “This Is Elodie”, che presenta una serie di featuring tra cui Gemitaiz, Fabri Fibra, Lazza ed Ernia oltre che collaborazioni con i produttori come il già citato Dardust, Takagi & Ketra, Michele Canova e Big Fish. Nel disco non potevano mancare le hit come “Nero Bali” e “Margarita”, entrambi certificati doppio disco di platino e “Pensare Male”, singolo italiano più ascoltato in radio, nel 2019. Due anni ininterrotti di lavoro con oltre 70 brani registrati, 16 selezionati, 17 produttori, 45 autori e 11 featuring. Due date Live annunciate per ora: giovedì 16 aprile a Milano alla Santeria Toscana ... ilfattoquotidiano

