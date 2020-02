Fca, accordo con le Entrate per chiudere contenzioso sulla valutazione di Chrysler. Una fabbrica rischia chiusura per coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fiat Chrysler ha chiuso un accordo con l’Agenzia delle Entrate per chiudere il contenzioso legato alla valutazione del valore di Chrysler al momento della ristrutturazione di ottobre 2014. Lo ha annunciato il direttore finanziario Richard Palmer in conference call sui risultati 2019. Il Fisco italiano chiedeva al gruppo più di 1 miliardo contestando una differente valutazione degli asset di Chrysler, con un impatto diretto sulla cosiddetta ‘tassa di uscita’ sulle plusvalenze realizzate quando le società spostano attività al di fuori del Paese. Il gruppo ha chiuso il 2019 con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, in calo del 19%, e un utile netto adjusted di 4,3 miliardi di euro (-9%). I ricavi netti sono in calo del 2% a 108,2 miliardi. Le consegne globali complessive sono pari a 4.418.000 veicoli, in calo del 9%, principalmente per la riduzione degli stock presso la rete ... ilfattoquotidiano

