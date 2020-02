Coronavirus, a Napoli flash mob di solidarietà al popolo cinese (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nella serata di ieri, in piazza San Domenico Maggiore, si è tenuto un flash mob di solidarietà al popolo cinese. La manifestazione è stata organizzata dagli attivisti dell’ex Opg e Potere al popolo e dalla comunità cinese. I partecipanti si sono stretti in un abbraccio collettivo al grido di “Wu Han Jia You, Zhong Guo Jia You’ Forza Wuhan, Forza Cina”. “Napoli risponde così agli episodi di intolleranza che stanno avvenendo in Italia a danno dei cinesi e alla scelta dei governatori del Nord di non permettere l’accesso nelle loro scuole ai bambini di origine cinese”, ha spiegato uno dei presenti. “Di fronte a questa tragedia abbiamo visto il popolo cinese reagire con migliaia di donne e uomini che a Wuhan affrontano la crisi facendosi forza a vicenda lanciandosi messaggi da balcone a ... anteprima24

