Contributi colf e badanti 2020: importo da versare e circolare Inps (Di giovedì 6 febbraio 2020) Contributi colf e badanti 2020: importo da versare e circolare Inps Contributi colf e badanti – Con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020 l’Inps ha reso noto l’importo dei Contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici (qui il nostro articolo a proposito dei Contributi per l’anno 2019). Segui Termometro Politico su Google News Variazione indice Istat che incide su Contributi colf e badanti Nel documento, in premessa, l’Inps specifica che l’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i Contributi dovuti per l’anno 2020 per i ... termometropolitico

