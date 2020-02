Caos Libia, il memorandum sui migranti è stato prorogato: una vergogna di cui l’Italia è complice (Di giovedì 6 febbraio 2020) memorandum Italia-Libia sui migranti: il Caos nel Mediterraneo memorandum Italia-Libia: il rinnovo del patto che l’Italia ha firmato con Tripoli nel 2017 è scattato in modo automatico il 2 febbraio scorso. L’obiettivo di migliorare alcuni punti considerati critici soprattutto a livello umanitario, quindi, non è stato ancora centrato. l’Italia ha avviato tavoli di lavoro per apportare le necessarie modifiche riguardanti la delicata questione dei diritti umani all’interno dei centri di detenzione. Intanto, però, il patto è tornato operativo alle stesse condizioni di prima, molto discutibili. La pace non regge. In più, la Libia è tornata a fare pressioni sulla collaborazione nella gestione dei migranti. Cos’è il memorandum Italia-Libia L’accordo italo libico del 2017 è stato stipulato dall’allora governo Gentiloni e finora mantenuto in vita dai successivi esecutivi Conte 1 e 2. Il ... tpi

