Amadeus e Fiorello: trent’anni di amicizia in bella mostra al Festival di Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'amicizia tra Amadeus e Fiorello non è certamente un mistero, i due si conoscono ormai da più di trent'anni, quando per la prima volta si incontrarono negli studi di Radio Deejay. Un'amicizia coltivata nel tempo, costruita sulla stima, l'affetto, ma soprattutto la voglia di divertirsi insieme. Ed è proprio quello che in queste sere sta andando in scena sul palco dell'Ariston, le immagini di un legame sincero e puro che, senza fatica, si può dire che sia una delle grandi risorse di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo. fanpage

