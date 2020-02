Addio a Kirk Douglas: il grande attore scompare a 103 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) È il figlio Michael Douglas a dare l’annuncio della scomparsa del leggendario attore Kirk Douglas. Il protagonista di Spartacus è morto a 103 anni, lasciando dietro di sé una vita di successi e film indimenticabili. Morto Kirk Douglas: l’annuncio del figlio Michael “È con estrema tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dall’età d’oro dei film che ha vissuto bene nei suoi anni migliori, un filantropo il cui impegno per la giustizia e le cause in cui credeva hanno posto uno standard per tutti noi a cui aspirare“, scrive l’attore Michael Douglas su Instagram. View this post on Instagram It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from ... thesocialpost

