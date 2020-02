Siena, ragazzino conosce un uomo in una chat e viene violentato: arrestato un 36enne (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono stati il papà e la sorella del tredicenne a scoprire sul cellulare foto e video della violenza, così lo hanno denunciato repubblica

