Sanremo 2020, testi canzoni: «Viceversa» di Francesco Gabbani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Francesco Gabbani Al Festival di Sanremo 2020 partecipa anche Francesco Gabbani, per la prima volta con una canzone d’amore, benchè sui generis. Viceversa, questo il titolo, racconta il bisogno di condivisione, l’importanza dell’altro in un rapporto a due, ed invita ad evitare l’individualismo e l’egoismo. Pur non mancando nel testo alcuni riferimenti alla società che ci circonda, il brano è intimista e punta soprattutto alla riscoperta delle emozioni semplici e quotidiane. Il brano è incluso nel nuovo album “Viceversa”, in uscita il 14 febbraio. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Viceversa» di F. Gabbani – Pacifico – F. Gabbani Ed. BMG Rights Management (Italy)/Edizioni Curci – Milano Tu non lo dici ed io non lo vedo L’amore è cieco o siamo noi di sbieco? Un battibecco nato su un letto Un diluvio universale Un giudizio sotto ... davidemaggio

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -