Ricchi e Poveri: perché Franco Gatti uscì dal gruppo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel 2013 i Ricchi e Poveri subirono un'altra defezione, dopo quella di Marina Occhiena nel 1981, quando anche Franco Gatti abbandonò il gruppo: ecco perchè. I Ricchi e Poveri rimasero solo in due dopo che Franco Gatti, nel 2013, decise di abbandonare il gruppo. La seconda defezione però, al contrario di quella storica di Marina Occhiena, era dettata da un motivo tragico. Franco Gatti è uscito dai Ricchi e Poveri per la morte del figlio, in circostanze tragiche. Eppure Gatti, insieme ad Angela Brambati e ad Angelo Sotgiu, era rimasto caparbiamente attaccato a quel gruppo che, fondato a Genova nel 1967, è stato tra i più importanti nel panorama musicale italiano tra gli anni '70 e '80. Anche e soprattutto dopo lo scandalo del 1981 ... movieplayer

Corriere : Sanremo, stasera si balla con Sabrina Salerno (e anche con i Ricchi e Poveri) - IlContiAndrea : I Ricchi e Poveri stasera canteranno “Sarà perché ti amo, “La prima cosa bella”, “Che sarà”, “Mamma Maria” e una sorpresa #Sanremo2020 - repubblica : Sanremo 2020, Ricchi e Poveri: 'Siamo partiti in quattro, dovevamo tornare in quattro' [aggiornamento delle 17:41] -