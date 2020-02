Ray Donovan: la serie è stata cancellata e si è conclusa con la settima stagione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La serie Ray Donovan, con star l'attore Liev Schreiber, si è conclusa con gli episodi della settima stagione, come ha annunciato Showtime. Ray Donovan è stata cancellata e la serie con protagonista Liev Schreiber si è quindi conclusa con gli episodi della settima stagione, la cui messa in onda è terminata il 19 gennaio sugli schermi americani di Showtime. Il network ha dichiarato in un comunicato: "Dopo sette incrediili stagioni Ray Donovan ha concluso la sua messa in onda su Showtime. Siamo orgogliosi del fatto che la serie si sia conclusa con dei dati forti di ascolto e in un momento positivo. I nostri più profondi ringraziameti vanno rivolti a Liev Schreiber, Jon Voight, allo showrunner David Hollander e all'intero cast e ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ray Donovan: la serie è stata cancellata e si è conclusa con la settima stagione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cancellato Ray Donovan, la reazione di Schreiber - CineGiornale1 : Ray Donovan: l’acclamata serie con Liev Schreiber è stata cancellata dopo 7 stagioni -