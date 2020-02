Perché Marina Occhiena lasciò I Ricchi e Poveri, il tradimento col compagno di Angela Brambati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Al Festival di Sanremo 2020, il quartetto torna a ricomporsi dopo quasi 40 anni sul palco dell'Ariston. Dietro quel chiacchierato divorzio ci fu la lite tra le due componenti femminili della band, a causa di una relazione clandestina tra Marina Occhiena e Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati. Un fatto su cui Pupo ci ha raccontato un curioso retroscena. gossip.fanpage

marina_rot : RT @trattomale: Video bruschetta nell'occhio di oggi: Il canetto contento quando vede la sua 'sedia a rotelle' perché vuol dire che può and… - LagrandeWanheda : @Chivas01233895 @marco_rogerio_ Su Pogba sono d’accordo. Tanto poi in Premier si è visto che NON fuoriclasse è... M… - Vhan84 : @TorelliGian @marina101902 Esatto, concordo anche io, non importa il sesso, medicalmente un partner vale l'altro pe… -