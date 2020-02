Pedofilia, l’esperta: “Fenomeno diffuso, occorre parlarne e fare prevenzione” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa)- “La Pedofilia è un fenomeno diffuso anche nei piccoli comuni, bisogna parlarne e fare prevenzione”. Così, la psicologa e psicoterapeuta salernitana, Santina Naponiello, mette in guardia i cittadini sul fenomeno della Pedofilia che nei giorni scorsi ha sconvolto anche la comunità di Buccino dove i poliziotti della squadra Mobile di Salerno, hanno arrestato un giovane ragazzo di 30 anni del posto, accusato di Pedofilia. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti infatti, il 30enne avrebbe adescato in rete, delle ragazze minorenni di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, conosciute in chat e con le quali avrebbe fatto e chiesto del sesso virtuale attraverso i social. Una complessa attività d’indagine che ha portato i poliziotti a risalire al 30enne residente a Buccino dove gli agenti a seguito una perquisizione dell’abitazione dell’uomo, ... anteprima24

Pedofilia l’esperta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pedofilia l’esperta