Neanche un vertice in agenda sulla prescrizione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È grande la confusione sotto il cielo. Ma, rispetto a quanto diceva il grande timoniere, la situazione del governo giallorosso è ferma al punto di partenza. La soluzione, anzi la mediazione sulla famigerata prescrizione, che tutti si aspettavano da giorni, non c’è. Al momento, va da sé. Il vertice risolutivo? Non c’è nemmeno questo. Forse, ma solo forse, si terrà domani, o dopodomani. Oppure chissà. E allora forse ha ben donde il parlamentare dei cinquestelle, Davide Tripiedi. Il quale rappresenta meglio di tutto il clima surreale del Transatlantico di Montecitorio nelle ore di massima tensione sul nodo dei nodi dell’esecutivo Conte 2: “Qui – sorride – siamo tutti in bilico”. In bilico tra un emendamento da allegare al decreto milleproroghe, un lodo “Conte” da arricchire ... huffingtonpost

GiuseppeFalci : Neanche un vertice in agenda sulla prescrizione (di G.A. Falci) - HuffPostItalia : Neanche un vertice in agenda sulla prescrizione - ggn_66 : @cntplaBZ @gianluigibuffon @juventusfc @juventusfcen anche quando difendeva la porta della tua nazionale ai mondial… -