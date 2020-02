Ma Sanremo blobba tutte le differenze (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E alla fine (anzi all’inizio) l’unica classifica che davvero importa, a Sanremo, è solo quella dell’Auditel, che oggi col 52,2 per cento benedice il Festival di Amadeus e il suo modello vincente. Il modello Mappazzone.Che è un modello perfetto, per una cosa come Sanremo, che è più d’un Festival della canzone e più d’uno show: è un annuale Discorso sullo Stato dell’Unione, un checkup della Nazione, un immenso exit poll, e assieme un reality, un Grande Fratello in cui la “casa” è la nostra, o un Masterchef in cui le pietanze siamo noi.Così, per non sbagliare, c’è dentro di tutto: il pop e il melò, il rap e il “belcantismo”, i vecchi pavoni e i giovani leoni. Ciò che è vecchio si cita, si rimpiange, quando si può si rimette sul palco ... huffingtonpost

PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Ma Sanremo blobba tutte le differenze - HuffPostItalia : Ma Sanremo blobba tutte le differenze -