“Ma non si vergogna di te…?”: Naike Rivelli mostra il figlio Akash Cetorelli su IG, l’abbraccio affettuoso [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Naike Rivelli e la foto col figlio Dopo settimane in cui Naike Rivelli posta foto e video seducenti, un paio di gironi fa finalmente è apparso uno scatto con un tema ben diverso. Finalmente nel profilo IG della 45 si è respirato aria di famiglia. In che senso? La modella, infatti, ha mostrato ai suoi 250 mila follower suo figlio Akash Centorelli. Nell’immagine in questione si vede la figlia di Ornella Muti e il ragazzo che sono sdraiati su una poltrona mentre si abbracciano affettuosamente. Un’iniziativa che è piaciuta moltissimo al popolo del web, ma nello stesso tempo non si sono placate le polemiche. In che senso? Alcuni utenti, infatti, hanno chiesto se per caso il giovane la segue su Instagram visto che lì appare quasi sempre nuda. La diretta interessata ha lasciato correre non replicando a nessuno. (Continua dopo il post) View this post on ... kontrokultura

