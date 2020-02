La Regione strizza l’occhio all’Agro: pioggia di euro in arrivo (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pagani (Sa) – Indica, suggerisce, decide: Vincenzo De Luca inizia a parlare solo quando i circa cento convenuti nella sala al quinto piano dell’ospedale ‘Tortora’ eseguono, spostando le sedie “più avanti, con i giornalisti dietro”. Poi, soddisfatto, illustra il senso dell’intervento regionale da 18 milioni per il completamento del polo oncologico. L’ultima parte la riserva all’elenco delle opere finanziate per l’Agro. Accompagnato dai consiglieri regionali Picarone e Cascone, con di fronte i sindaci Canfora e Strianese, dice: “La Regione ha approvato un programma di 30 milioni per le infrastrutture viarie dell’agro sarnese-nocerino. Per le viabilità comunali abbiamo finanziato per tre milioni le strade di San Valentino Torio; per un milione gli interventi su via Salice e strade limitrofe nel Comune di Angri; a Nocera Inferiore 4.5 milioni per la rotatoria ... anteprima24

