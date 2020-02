La Luna sulla Terra (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Guido Guidi ha fotografato ogni forma, gioco di luce e oggetto che gli ricordasse la Luna, per trent'anni ilpost

Lexus_Italia : Entro il 2024 l’Uomo tornerà sulla Luna, Lexus è già pronta per il futuro e oggi presenta i concept Zero Gravity: p… - disinformatico : 56 miliardi di dollari spesi in telefonini. In un trimestre. Però ah, signora mia, le missioni spaziali costano tr… - ilpost : La Luna sulla Terra -