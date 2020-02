Juventus-Milan 1-7: 70 anni fa la prima partita di calcio trasmessa in televisione in Italia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Anche il risultato è da record. Il Milan batte la Juventus a Torino per 7-1. Dopo essere andato in svantaggio per il gol di Hansen, il Milan dei tre svedesi sommerge di reti i rivali: Nordahl ne fa tre, uno Liedholm, uno Gren, poi il tabellino è completato da Burini e Candiani. Ma la gara, giocata esattamente il 5 febbraio di 70 anni fa allo Stadio Comunale, è passata alla storia per un’altra cosa. È la prima partita di calcio trasmessa in tv in Italia. La televisione aveva iniziato da pochi mesi la programmazione (a settembre dell’anno prima), dopo una breve fase di esperimenti nel 1939, interrotti dalla guerra. La gara venne trasmessa solo a Torino e dintorni perché solo lì erano installati i trasmettitori televisivi. Gli studi di Corso Sempione a Milano sarebbero stati inaugurati solo nel 1952. Qualche anno fa Pino Frisoli ha scritto il bel libro “La Tv per sport” che ... ilfattoquotidiano

