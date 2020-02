Foehn al nord, burrasca al centro e al sud: l’Italia è spazzata dal vento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C’è un’ Italia spezzata in due dal maltempo: venti caldi al nord, burrasca e mareggiate al centro e al sud. Allerta gialla in Sicilia per il 6 febbraio. C’è un’Italia che sembra al contrario rispetto al passato. vento caldo al nord e burrasca e mareggiate al centro e al sud. vento di Foehn fino a … L'articolo Foehn al nord, burrasca al centro e al sud: l’Italia è spazzata dal vento proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

serpilloc : RT @ArpaPiemonte: Forte vento con condizioni di foehn estese su tutta la regione, in attenuazione sul settore occidentale e nord-occidental… - sgrunta : RT @ArpaPiemonte: Forte vento con condizioni di foehn estese su tutta la regione, in attenuazione sul settore occidentale e nord-occidental… - GianniVaretto : RT @ArpaPiemonte: Forte vento con condizioni di foehn estese su tutta la regione, in attenuazione sul settore occidentale e nord-occidental… -