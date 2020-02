Ex Ilva, rientra l’allarme dopo il cambio dei manager: «Mittal vuole rimanere a Taranto. Possibile pre-accordo entro domani» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) «C’è ottimismo sul negoziato e c’è la volontà assoluta di Mittal di rimanere», ha assicurato l’Ad dell’ex Ilva, Lucia Morselli, in un incontro con i sindacati che si è svolto oggi, 5 febbraio, nello stabilimento di Taranto. A fine gennaio aveva creato allarme la decisione del gruppo franco-indiano di sostituire tutta la squadra manageriale dell’impianto tarantino, con i manager stranieri trasferiti agli impianti nel resto d’Europa e la nomina di nuove figure tutte italiane, fatta eccezione per il Chief Financial Officer, ruolo affidato all’indiano Sushil Jain. Ottimista Francesco Brigati, coordinatore di fabbrica delle Rsu Fiom Cgil: «Mittal non vuole andare via, e la sostituzione dei dirigenti non va assolutamente letama con questa chiave». Secondo quanto riferito dall’Ad Morselli ai sindacalisti: «Bisognava dare una scossa, con i ... open.online

