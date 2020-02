Esponente leghista in Sicilia indagato per peculato: intascava fondi destinati a ente per disabili (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tony Rizzotto, primo Esponente della Lega ad essere eletto nel parlamento Siciliano, è indagato per peculato. Infatti avrebbe intascato dei soldi ricevuti come finanziamenti pubblici dall'istituto per disabili che aveva creato per inserire le persone socialmente vulnerabili nel mondo del lavoro. Sotto accusa anche un suo collaboratore, che avrebbe ricevuto 457 mila euro di fondi destinati all'ente. fanpage

