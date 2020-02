Era Sanremo (10^ puntata) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E' tempo di parlare del Festival numero 39 che vede alla conduzione i cosi detti "Figli di". Presentano il Festival, non senza polemiche, Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, che fra mille gaffes annunciano la vittoria di Anna Oxa e Fausto Leali con il brano "Ti lascerò". Era Sanremo (10^ puntata) pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 07:36. blogo

