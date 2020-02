Coronavirus, la paziente ricoverata a Campobasso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Asrm in una nota fa sapere che “è stata ricoverata, in isolamento, presso l’U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso una paziente in stato febbrile proveniente dalla Cina. Immediatamente il caso è stato rapidamente individuato e sono state adottate tutte le previste misure di profilassi a tutela degli operatori. Coronavirus, la paziente ricoverata a Campobasso Allo stato sono in corso gli accertamenti declinati dal protocollo aziendale e dalle circolari ministeriali. Il test di conferma sarà effettuato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Quotidianamente sarà emesso apposito bollettino sanitario”. A quanto risulta la 27enne ragazza è originaria di Termoli ed è tornata due giorni fa da Pechino. Sono intanto negativi i primi risultati delle analisi su un tampone faringeo eseguito sul bambino di 2 anni di Castelsardo di origine ... nextquotidiano

