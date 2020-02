Coronavirus, esperto: “Bisogna tenere altissima l’attenzione finché i focolai cinesi non saranno posti sotto controllo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Si fa presente che i provvedimenti presi dal governo italiano in anticipo rispetto agli altri paesi europei diminuiscono certamente la probabilità di arrivo di pazienti infetti, il che naturalmente non vuol dire che si possa escludere questa evenienza, anche perché il traffico dei passeggeri verso l’Europa non sarà mai del tutto bloccato. Quindi in questa fase si deve ragionare in termini probabilistici, ed è errato fare riferimento a un ipotetico ‘rischio zero’. Certamente la diminuzione del volume di passeggeri in arrivo da zone a rischio riduce la probabilità di introduzione dell’infezione attualmente, ma ciò non vuol dire che il peggio sia passato in quanto bisogna tenere altissima l’attenzione finché i focolai cinesi particolarmente attivi non saranno posti sotto controllo“: lo afferma Gianni Rezza, direttore del dipartimento di ... meteoweb.eu

