Che fine ha fatto Andrea Del Boca, una delle attrici più amate delle telenovelas degli anni 80/90 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Passano gli anni ma alcuni volti della televisione restano per sempre impressi nel cuore e nella mente dei telespettatori. È il caso di Andrea Del Boca, una delle attrici di telenovelas più amate degli anni ’80 e ’90. Apparentemente sembra scomparsa dal piccolo schermo, ecco perché tutti si chiedono che fine ha fatto Andrea Del Boca e come è diventata oggi l’attrice. Visualizza questo post su Instagram HOY. Hoy hace 5 meses desde que te fuiste de viaje. Me visitas por las noches en mis sueños, intento hacerme amiga de tu ausencia. Sé que estás a mi lado porque te escucho. ‘HOY’ eran las letras de la chapa del auto que te llevó a tu última morada. ‘Hoy’ era lo que nos dijiste en tus últimos tiempos. Que disfrutáramos el HOY. Tu HOY. NUESTRO HOY. Me llevó tiempo escribirte esto. No podía o no quería soltarte. Pero comprendí que te llevo y ... bigodino

realvarriale : Non è solo un grande allenatore ma anche un uomo di classe e eleganza assolutamente rare. 'Mi dispiace per i cori,… - SanremoRai : 'Quando hai paura di perdere qualcosa che ami alla fine o non te la godi o la perdi veramente' A #sanremo2020 il c… - LegaSalvini : #SALVINI CITOFONA AL PILASTRO? LE MAMME LO RINGRAZIANO: 'STRANAMENTE NON CI SONO PIÙ SPACCIATORI' -