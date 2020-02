Calcio Napoli, buone notizie per Gattuso dall’allenamento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il tecnico del Calcio Napoli ritrova Fabian Ruiz, che ha smaltito l’influenza. Prima parte in gruppo per Ghoulam, mentre Malcuit è tornato ad allenarsi sul campo. Mattinata di lavoro per il Calcio Napoli di Rino Gattuso, in vista del match casalingo di domenica contro il Lecce. Dopo la fase di attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitella a campo ridotto. Ghoulam ha svolto prima parte della seduta in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Assente Manolas che ha avuto un permesso per la nascita della figlia. Fabian Ruiz ha smaltito l’influenza. L'articolo Calcio Napoli, buone notizie per Gattuso dall’allenamento proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco 2anews

SkySport : ?? #Quagliarella, solo gol impossibili ?? Ennesima prodezza contro il #Napoli ? - SkySport : ???? Serie ?? – 22^ Giornata ?? #Sampdoria ?? #Napoli 2-4 ? #Milik (3’) ? #Elmas (16’) ? #Quagliarella (26’) ? rig.… - CorSport : Scatto #Napoli sulla strada per l'#Europa -